Lugano, la risposta di PLR e socialisti alla Lega

Entrambi i partiti hanno criticato la decisione del gruppo leghista in Consiglio comunale di sospendere la propria decisione sul consuntivo cittadino per il 2016.

Liberali radicali e socialisti luganesi hanno preso oggi posizione riguardo alla posizione della Lega dei ticinesi di sospendere la propria decisione sul consuntivo della città 2016.

Dal canto loro i socialisti l’hanno definita il sintomo di un “preoccupante scollamento fra i rappresentanti della Lega in Municipio e il gruppo in Consiglio comunale", mentre i liberali-radicali si sono invece detti perplessi, constatando una spaccatura del gruppo leghista con la maggioranza in Municipio, chiedendosi inoltre “se si assisterà a Lugano a quanto già visto in Cantone con l'approvazione dei preventivi".

(Red)