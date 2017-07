Lugano non fa la spesa da Crotta

"La Enzo Crotta SA non fa parte dei fornitori delle mense e degli altri istituti del Comune di Lugano". Lo rende noto oggi, venerdì, il Municipio della Città rispondendo a un''interrogazione dei consiglieri comunali PLR Peter Rossi, Giovanna Viscardi, Mario Antonini e Paolo Toscanelli, che chiedevano lumi sull'attività della ditta di Muzzano a Lugano.

Nelle mense e negli Istituti sociali "i controlli vengono eseguiti secondo le disposizioni del Laboratorio Cantonale e utilizzando un protocollo volto a prevenire le possibili contaminazioni degli alimenti", continua il Municipio. "In particolare, vengono eseguiti controlli qualitativi della merce in entrata, i controlli della "catena del freddo" e, non da ultimo, da ogni struttura vengono prelevati regolannente dei campioni di cibo (tre volte all'anno) e consegnati a dei laboratori indipendenti per le relative analisi".

"Al fornitore che dovesse consegnare merce non conforme agli standard richiesti dagli Istituti sociali verrebbe ammllata immediatamente l'assegnazione", analogamente per le mense scolastiche "vi sarebbe l'annullamento del contratto di fornitura" conclude l'Esecutivo.

(Red)