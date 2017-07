Lugano, nuovi alberi lungo la scalinata

di Francesco Mirabella

Piantati i nuovi alberi sulla scalinata che dalla stazione prosegue sino in centro città. Ma andiamo con ordine, nel giugno scorso, sui social e non solo, rimbalzava un sentimento d’indignazione tra i cittadini luganesi per l’abbattimento dei faggi che costeggiavano la scalinata lungo la funicolare che porta dalla stazione in centro e viceversa.

Erano gravemente malati a causa dell’infestazione provocata da un fungo che attacca questa particolare specie arborea, inoltre una pianta era cresciuta sulla soletta di un edificio fatiscente, cosa che ne metteva fortemente a rischio la stabilità. Per i due faggi che fino a poco fa svettavano a fianco della funicolare non c’è stato nulla da fare e alla fine, su consiglio del botanico chiamato a stendere una perizia, si è optato per l’abbattimento. Da Palazzo civico, in via ufficiosa, si faceva sapere che l’Esecutivo aveva valutato diverse opzioni tecniche per cercare di salvare le piante, con eventuali modifiche al piano di riqualificazione urbanistica del comprensorio (meglio noto come progetto “StazLu”). Tutto ciò prima che la perizia accertasse la criticità della situazione.

Al posto dei faggi si progettava di mettere a dimora delle piante di un’altra specie. Trascorso un breve periodo però, e a seguito dei lavori intrapresi, le opinioni degli abitanti sono letteralmente mutati. Il nuovo percorso piace, e sono arrivati, puntuali, i nuovi alberi. Sugli stessi social dai quali prima scaturiva un forte coro di dissensi si può oggi leggere una decisa approvazione. Bella è l’aggettivo che più riecheggia in merito al nuovo percorso, che viene definito anche più funzionale e pratico rispetto a quello precedente.

