Lugano, si apre il concorso per l'Olimpia

Il Municipio di Lugano ha deciso di aprire il concorso per la locazione del Ristorante di Palazzo Civico affacciato su Piazza della Riforma, oggi il ristorante Olimpia di Guido Sassi, il 29 maggio 2017. I locali verranno consegnati al concorrente a cui verrà aggiudicata la locazione dopo la crescita in giudicato della relativa decisione, ma non prima dell’inizio del 2019. La locazione avrà durata determinata di 15 anni. L’attuale conduttore rimarrà fino alla fine del mese di settembre 2018, così da garantire la continuità dell’esercizio pubblico, tutelare il personale e non creare pregiudizio alla Città.

Nel 2010 Guido Sassi aveva vinto il concorso, ma un concorrente aveva fatto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, vincendolo due anni dopo. Il concorso era quindi stato annullato e nel 2013 il Municipio di Lugano ne aveva aperto un altro, poi sospeso. Nel frattempo l'Olimpia si era insediato e fino all'annuncio odierno non era stato aperto nessun concorso.

(Red)