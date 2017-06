Macchia d'olio sulla strada, scooterista a terra

Dopo quello di Bioggio, un altro incidente della circolazione è avvenuto oggi pomeriggio nel Luganese, e più precisamente a Vezia, intorno alle 17:15.

Uno scooterista che circolava in via Kosciuszko, probabilmente a causa di una macchia di olio sul campo stradale, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra ferendosi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure al ferito per poi trasportarlo al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso e il disciplinamento del traffico.

(Red)