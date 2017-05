Massi sulla strada a Bosco Luganese

Alcuni massi si sono staccati dalla montagna a Bosco Luganese, e sono finiti sulla strada cantonale, bloccando parzialmente la strada.

Apparentemente nessuno sarebbe rimasto coinvolto.

A titolo precauzionale il tratto di strada è stata chiusa dalla Polizia cantonale in modo da permettere gli accertamenti del caso, da parte di un geologo e per la messa in sicurezza.

(Red)