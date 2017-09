Mense e doposcuola: gli extra contano

di Gabriele Botti

Le mense rappresentano uno dei tanti servizi offerti dal settore extrascolastico che, a Lugano, può vantare un bilancio di partecipazione e di proposte di attività unico in Ticino. Oggi, giovedì 7 settembre, alle 16.15, sarà inaugurata quella della scuola elementare di Probello a Pregassona. Già concepita dal progetto del nuovo edificio della scuola, la mensa è stata arredata e resa funzionale per l’anno scolastico appena iniziato.

Molto sensibile al tema della conciliabilità tra lavoro e famiglia, la Città di Lugano ha consolidato nel tempo i suoi servizi extrascolastici, offrendo alla cittadinanza delle condizioni quadro che permettono ai genitori di far fronte sia alle responsabilità familiari sia a quelle professionali. Entrambi, spesso, impegnati in un’attività lucrativa, ai genitori spetta il difficile compito di trovare una soluzione di accoglienza per i propri figli al di fuori delle normali ore di scuola e durante i periodi deputati alle vacanze, in primis quello estivo.

I servizi extrascolastici rappresentano quindi un supporto concreto all’organizzazione familiare, nonché un importante contributo nella promozione delle pari opportunità tra uomini e donne in ambito professionale. «Un’attenta politica familiare dovrebbe valorizzare tutti i ruoli sociali a beneficio e complemento di una società complessa e diversificata – aggiunge Lorenzo Quadri, capodicastero Formazione, Sostegno e Socialità –. Le pari opportunità promosse dal settore extrascolastico si estendono, in questo caso, non solo alle madri impegnate professionalmente, ma anche alle famiglie e, soprattutto ai minori che nelle attività organizzate trovano momenti di svago e socializzazione importanti per il loro percorso evolutivo».