Migrante investito a Magliaso

La Polizia cantonale comunica che ieri a Magliaso poco dopo le 22.30 un 75enne automobilista italiano domiciliato nel Luganese, mentre viaggiava sulla strada cantonale in direzione di Ponte Tresa, nonostante una frenata di emergenza ha investito un 19enne richiedente l'asilo eritreo assegnato al canton Zurigo. L'incidente è avvenuto all'altezza di un passaggio pedonale, ma l'eritreo sarebbe spuntato da un muretto adiacente alla strada e improvvisamente avrebbe tentato di attraversare la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che dopo aver prestato le prime cure al giovane lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Il 19enne ha riportato ferite giudicate gravi, non avrebbe visto il pedone e lo avrebbe travolto.

(RM)