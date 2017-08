Mizar può tornare a risplendere

Da giovedì è in pubblicazione la richiesta della licenza edilizia da parte dell’attuale proprietario dello stabile, in cui è previsto un polo di ricerca biotecnologica.

di Giacomo Paolantonio

Fa un importante passo in avanti l’iter che porterà la Fondazione Cardiocentro a sviluppare a Molino Nuovo un promettente polo di ricerca biotecnologica, all’interno dello stabile “Mizar”, in Via Rinaldo Simen.

Infatti da giovedì è in pubblicazione la richiesta della licenza edilizia da parte dell’attuale proprietario dello stabile, la compagnia di assicurazioni Swiss Life, per adattare le strutture dell’immobile per quello che sarà il suo uso futuro.

Con una spesa non indifferente (circa sei milioni e mezzo di franchi) saranno riattivati gli impianti tecnici del Mizar (che di milioni ne vale quasi cinquanta), sul quale saranno effettuati anche degli interventi di manutenzione straordinaria, che saranno l’occasione anche per tutti gli adeguamenti di sicurezza e strutturali per le nuove attività del polo delle scienze della vita.