Molino Nuovo, la scuola dell’infanzia si farà

Terminato il periodo per la valutazione pubblica degli atti, a breve sarà presentato il messaggio in Municipio con la richiesta di credito per realizzare la struttura.

di Francesco Mirabella

È scaduto settimana scorsa il termine entro il quale era possibile presentare eventuali osservazioni in merito alla concessione del permesso di costruzione per la nuova scuola dell’infanzia che dovrebbe sorgere tra via alla Campagna e via Giovanni Ferri, nel quartiere di Molino Nuovo. Il progetto che, oltre la realizzazione della struttura, prevede il riordino dei campi rionali e le opere di manutenzione dello stabile Bossi, è stato allestito dal Consorzio BBR Architetti (Dario Bonetti, Mirko Bonetti e Fabio Regazzoni).

A darci qualche ragguaglio in più, la capodicastero immobili della Città di Lugano, Cristina Zanini: «Abbiamo preparato un preventivo dettagliato per il messaggio che inoltreremo a breve in Municipio. Le sezioni previste saranno 6 con la possibilità di estenderle a 8. Il progetto è rimasto sostanzialmente uguale a quello presentato qualche mese or sono fatto salvo qualche piccola modifica concernente i lavori sullo stabile Bossi». Se la cifra preventivata sia rimasta uguale non ci è dato sapere, dovremo quindi attendere l’ufficialità del messaggio.