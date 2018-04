Moncucco: esercizio 2017 positivo

La Clinica Luganese Moncucco, con circa 200 letti e oltre 7.000 pazienti ospedalizzati all’anno, rappresenta una solida realtà oltre che un elemento di continuità e di tradizione del panorama sanitario ticinese. L’istituto, che ricordiamo essere una struttura gestita secondo i principi del non profit, è oggi la seconda struttura sanitaria privata del Cantone per dimensioni e attività.

Durante la presentazione del rapporto di esercizio, il presidente del Consiglio di amministrazione Mauro Baranzini ha precisato che: «Abbiamo una storia lunga 118 anni e guardiamo al futuro con molta fiducia. Essere un’organizzazione non profit ci permette anche di avere una marcia in più, i nostri collaboratori sono in qualche modo più motivati».

Per il 2017, l’avanzo di esercizio è stato di 3.298.000 franchi. Un ottimo traguardo, come ci spiega il direttore Christian Camponovo: «I casi ambulatoriali che abbiamo trattato sono stati più di 45.000. Dobbiamo ringraziare gli oltre 700 collaboratori che con dedizione continuano a restare fedeli ai valori fondamentali della Clinica». A livello strategico il nosocomio vuole svilupparsi e crescere qualitativamente laddove le competenze e i servii sono già apprezzati dai pazienti e dai medici che li mandano da tutto il territorio. «Non miriamo a fare di più, ma a fare meglio".

La crescita dell’attività fatta registrare costantemente negli anni è un chiaro segnale che i servizi offerti sono ben visti dagli ospiti. Inoltre, come confermato da Mister Prezzi lo scorso 23 febbraio, la Clinica Luganese di Moncucco è l’istituto meno caro in Svizzera, in grado di curare pazienti che necessitano anche di cure acute». Gli investimenti non finiscono solo sul lato umano. I lavori in corso del blocco operativo saranno infatti un passo molto importante per l’intera regione: «In dieci anni abbiamo previsto di spendere 100 milioni una struttura che conterrà, tra l’altro, 5 sale operatorie tutte rinnovate con le più moderne tecnologie».

(MABO)