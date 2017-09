Monte Ceneri: un villaggio di nome Tamaro

C’era tanta gente ieri ad ascoltare e a vedere i, per certi versi sorprendenti, contenuti di quella che possiamo definire una visione... concreta, un progetto di indubbio fascino che ha appunto incuriosito tutti, popolazione e politici, rappresentanti del Comune di Monteceneri in primis. Stiamo parlando di “Tamaro Village”, idea promossa dalla Depos City Discount SA e da Lorenza Cattaneo Colombo e Andrea Colombo, e progettata dall’arch. Christian Rivola dell’atelier ribo+ di Cadenazzo e dall’ing. Sergio Tami, dello studio IFEC Ingegneria SA di Rivera. Ma Tamaro Village che cos’è? Quali sono i suoi aspetti maggiormente significativi? Lo hanno spiegato i suoi ideatori: «È un’opportunità per il Comune e non solo per il promotore. A Rivera si sta costruendo molto, anche nella zona di fianco al comparto destinato a Tamaro Village (nelle vicinanze immediate dello Splash&Spa, ndr). Il valore di un Comune viene garantito anche da un Piano regolatore preciso e dettagliato, l’esempio ne è questo comparto caratterizzato da una zona in cui creare attività dal valore aggiunto. Per i progettisti questo vincolo, che ci lega a costruzioni e impianti privati di interesse pubblico, ha reso più difficoltosa la progettazione rendendo al tempo stesso questa difficoltà un’occasione unica».

Tamaro Village, per scendere nel concreto e per capirci meglio, prevede la possibilità di edificare e pianificare hotel, spazi adibiti al turismo (infopoint turistico), Servizi pubblici, Servizi pubblici amministrativi, ristorazione (snack bar, colazioni, aperitivi, posti a sedere interni ed esterni in piazza), commerci di prossimità (ad esempio vendita e noleggio mountain bike e downhill, souvenir), medicina sportiva (possibilità di collegamento diretto a Splash&SPA), attività per il turismo (spazi educativi e di svago per bambini), area meeting (convention-seminari) a servizio di tutte le attività (con accesso diretto da hotel, attività per il turismo, parcheggio interrato e galleria commerciale). Ieri tutto questo è stato illustrato nel dettaglio, suscitando, come detto, viva curiosità. Una serata pubblica fortemente voluta dalle parti proprio perché - è stato sottolineato - «i contenuti del progetto hanno una valenza pubblica». Un progetto importante, un investimento non certo di poco conto (anzi!) che si auspica possa fungere da incentivo per far partire anche il progetto di costruzione della tanto attesa rotonda. Un altro dei “valori aggiunti” di cui potrebbe fregiarsi il territorio in questione. (gab)