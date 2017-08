A Monteggio un numero basta

di Giacomo Paolantonio

6998 Monteggio (e basta). Questo è quanto chiedevano e hanno ottenuto molti cittadini e tutte le aziende che hanno sede nel centro malcantonese, che hanno firmato una petizione per invocare il riordino dei numeri postali d’avviamento (NPA) nel Comune che, nonostante le piccole dimensioni, attualmente ne ha ancora ben tre diversi per quattro località, ovvero 6995 Molinazzo di Monteggio, 6996 Ponte Cremenaga, 6998 Termine e il suddetto 6998 Monteggio che, a seguito della richiesta inoltrata dal Municipio, resterà l’unico in vigore da gennaio 2018.

Come ha spiegato il sindaco, Piero Marchesi, "questa situazione era foriera di vari disagi e disguidi per tutta la popolazione e anche per le società che sono attive nel nostro Comune, motivo per cui ci siamo adoperati per ottenere questo cambiamento, che ha richiesto una procedura che ci ha portato fino a Berna".