Moody's assegna un Aa3 a Lugano

Moody's, la società di valutazione del grado di solvibilità di Paesi e aziende, ha conferito oggi alla Città di Lugano un rating Aa3, che corrisponde al quarto gradino del podio secondo Moody's.

"L'assegnazione di oggi riflette la sana gestione finanziaria, l'economia e il ruolo forte di Lugano nel Canton Ticino", annota non a caso Moody's, dopo aver analizzato, lo ricordiamo, anche la stabilità del Canton Ticino.

"L'economia forte e la relativa ricchezza della Città - scrive Moody's - hanno permesso a Lugano di mantenere un vantaggio fiscale rispetto a molti altri Comuni svizzeri".

"Lugano - continua la nota - ha mantenuto una sana gestione finanziaria. Il suo saldo operativo lordo è sostanzialmente sostenuto da una base imponibile solida e crescente per i redditi personali e da spese di gestione semplificate".

In questo contesto, "la Città si è impegnata in un piano di recupero finanziario per migliorare in modo strutturale le proprie attività entro il 2018".

La classifica di Moody's

Il primo gradino sul podio è rappresentato da Aaa (la famosa triplaA), il secondo da Aa1, il terzo da Aa2, il quarto da Aa3, il quinto A1, il sesto A2, il settimo A3 e l’ottavo Baa1 e così via.

(AN.B.)