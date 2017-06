Moto contro bicicletta, due feriti

Un incidente della circolazione è avvenuto martedì sera, poco prima delle 19:00, sulla strada Canotnale a Ponte di Valle (Lugano). Stando alle prime informazioni raccolte, una bicicletta ed una moto, per motivi da stabilire, sono entrati in collisione. Entrambi i conducenti dei due veicoli sono caduti a terra, riportando ferite di media gravità. I soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti, in seguito trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto anche gli agenti della Polizia Cantonale per i rilievi del caso e quelli della Comunale per il disciplinamento del traffico.