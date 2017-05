Museo all'ex Macello, "a che punto siamo?"

I granconsiglieri Tiziano Galeazzi (UDC) e Boris Bignasca (Lega) chiedono, con un'interrogazione, delucidazioni al Consiglio di Stato in merito al sedime dell'ex Macello di Lugano. Nel settembre dell'anno scorso, lo ricordiamo, il Municipio di Lugano ha candidato l'ex Macello ad ospitare la nuova sede del Museo di storia naturale. L’area interessa una superficie complessiva di 6'025 mq, con un potenziale edificatorio che consente l’edificazione di una superficie utile lorda di ca. 9'000 mq. Secondo l'Esecutivo questo spazio di pregio è facilmente accessibile con i mezzi pubblici e la vicinanza alla sede attuale del Museo consente l’eventuale mantenimento degli archivi e dei depositi nel palazzetto delle scienze. Gli occupanti dell'ex Macello si erano opposti, comunicando la decisione di affidare la questione a un gruppo di lavoro.

I granconsiglieri Galeazzi e Bignasca chiedono quindi al Governo cantonale che risultati sono stati raggiunti da tale gruppo: "Oramai sono passati mesi dall’ultima notizia ufficiale riguardante la posizione degli occupanti del Macello di Lugano - scrivono - "e si ha l’impressione che la situazione sia congelata e così anche l’attività di codesto gruppo". "Di certo non è cosi per gli occupanti del sedime, che indisturbati continuano le loro attività, che molte volte creano disturbo e irritazione tra la popolazione che risiede nella zona" continuano Galeazzi e Bignasca.

A fronte di quanto esposto sopra, i deputati interrogano il Consiglio di Stato come segue:

"Si è già riunito il gruppo misto? Se si, quante volte e con quali risultati?"

"Il Consiglio di Stato è interessato a presentare ufficialmente i risultati ottenuti? Se si, quando?"

"A che punto é l’assegnazione della futura sede del Museo di storia naturale cantonale?"

"Il gruppo misto (Lugano e Cantone) ha già trovato una soluzione per agli occupanti del sedime del Macello in caso dell’arrivo del Museo? Se no, quali sarebbero le alternative future per ridare lustro al Macello e riportarlo alla situazione prima dell’occupazione?"

(Red)