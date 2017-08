Niente Tour de Suisse 2018 a Lugano

Il Municipio di Lugano comunica che, dopo aver fatto una serie di valutazioni approfondite relative dalle ricadute finanziarie e d’immagine, agli oneri finanziari, dal calendario delle manifestazioni già previste, alla logistica e alla sicurezza, ha deciso di non candidarsi per ospitare la finale del Tour de Suisse prevista il 16-17 giugno 2018.

Nel comunicato stampa l'Esecutivo spiega che, "pur confermando la vocazione sportiva della Città e il grande interesse a sostenere le manifestazioni dedicate alle diverse discipline, e in particolare il ciclismo, una serie di concomitanze non rende possibile collaborare con il Tour de Suisse il prossimo anno".

Dagli approfondimenti fatti sono infatti emerse diverse criticità: la concomitanza con i Campionati del mondo di calcio in Russia (4 partite previste il 16 giugno) e un grande evento congressuale con la relativa organizzazione e infrastrutturazione (il 16 giugno); la vicinanza temporale con il Gran Premio ciclistico Città di Lugano che precederebbe la gara nazionale solo di due settimane; l’onere finanziario (80mila franchi al Tour de Suisse e ca. 100mila per la logistica). Per queste ragioni il Municipio ritiene che la scelta di rinunciare alla tappa finale del Tour de Suisse "sia la decisione più responsabile sia per lo svolgersi delle manifestazioni e delle attività congressuali previste, sia per lo stesso ciclismo cittadino, che nel 2018 potrà unire le forze a sostegno del Gran Premio Città di Lugano".

(Red)