"No" all'agenzia postale a Castagnola

A esprimersi contro il progetto della Posta è la Commissione federale delle poste, secondo cui i servizi non possono essere garantiti da un bar che serve alcolici.

Non tutti i clienti della Posta sono disposti a sbrigare le proprie incombenze all'interno di un bar in cui si servono alcolici. Con questa motivazione, la Commissione federale delle poste (PostCom) ha emesso una raccomandazione negativa circa la trasformazione dell'ufficio postale di Castagnola in un'agenzia.

Dopo che era stata scartata la possibilità di aprire un'agenzia in una casa per anziani, come a Loreto, si era valutata la possibilità di utilizzare un bar quale alternativa.

Alternativa che tuttavia, secondo una nota odierna di PostCom, si è rivelata inadeguata.

Oltre al fatto che si vendono alcolici, PostCom considera negativamente il fatto che i clienti debbano attraversare il locale passando accanto agli avventori. Oltre a ciò, il locale in questione risulta difficilmente accessibile ai disabili.

(Ats)