Oltre 2mila oggetti smarriti a Lugano

di Mauro Botti

Le chiavi di casa, il portamonete o l’ombrello. Quante volte abbiamo dimenticato questi oggetti al ristorante, in un negozio o in giro, per strada. Non dobbiamo però preoccuparci, se la fortuna ci sarà amica, magari il nostro amato bene si trova in via Beltramina, nel magazzino custodito dalla polizia comunale. «Nella maggior parte dei casi – ci rispondono dalla Sezione amministrativa – ci consegnano chiavi, cellulari, borsetti, borsellini e documenti d’identità. Capita, a volte, che arrivino anche con del denaro contante. Spesso veniamo chiamati per le biciclette che sono state abbandonate su suolo pubblico». I ciclisti in cerca di bici, contando i velocipedi presenti nel deposito cittadino, sono infatti 170. In totale gli oggetti che reclamano un proprietario sono circa 2.000 e solo il 50% torna tra le mani di chi è alla disperata ricerca dell’oggetto che ha sbadatamente smarrito. La Città, sul proprio sito, ha creato anche uno sportello virtuale.... un link da non perdere.

Curiosità scovate

Se pensate che una bicicletta sia qualcosa di strano da perdere (più facilmente potrebbe trattarsi di un furto), cosa ne pensate di un massiccio trapano da cantiere? «Sì, questo per quanto riguarda il 2017 ha vinto il premio “l’oggetto più strano”. Abbiamo anche un coltello con una lama lunga 15 centimetri, uno skateboard, un pallone da basket, una chitarra, una trousse da cucito e un passeggino». Quest’ultimo, chiaramente, senza passeggero. Negli anni precedenti, invece, hanno fatto capolino nell’edificio di via Beltramina un flauto, uno scooter, alcuni computer, un autoradio. Non mancano mai, inoltre, i dispersi seriali: le chiavi (che si possono trovare singole o addirittura a mazzi) e i telefoni cellulari.