Origlio: travolta dalla propria auto

Sembrerebbe essere una fatalità il grave incidente della circolazione avvenuto sabato sera, intorno alle 23, ad Origlio, in una strada privata che conduce ad una casa. Come conferma la Polizia Cantonale, una 70enne è rimasta uccisa dopo essere stata travolta da un'auto davanti a casa. Non si esclude che l'auto fosse guidata proprio dalle sventurata che, poco prima, scesa dal veicolo, avrebbe aperto il baule.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano con un'ambulanza, un'automedica ed il veicolo comando ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della sventurata. Sul posto anche i pompieri di Lugano, la Polizia Scientifica ed il Servizio Incidenti della Polizia Cantonale che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

(RM)