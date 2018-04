Orio Galli, tra grafica e digitalizzazione

Lunedì 9 aprile, alle 18 nell’aula A12 del campus di Lugano, il rettore dell’USI Boas Erez discuterà con il noto grafico ticinese Orio Galli dell’impatto della digitalizzazione sul mondo dell’editoria e in particolare su quello della grafica.

Se la diffusione su ampia scala di nuove tecnologie ha da sempre generato profondi cambiamenti di natura culturale, economica e sociale, il mondo digitale sta trasformando alle radici molti degli ambiti della nostra vita. L’incontro ripercorrerà le tante innovazioni vissute da Orio Galli in 50 anni di carriera, con l’obiettivo di interpretare la portata dell’universo dei dati su uno dei settori – quello della grafica – che ha fatto della Svizzera e del Ticino nel secolo scorso uno dei laboratori più vivaci a livello internazionale.

Imparare dalla storia, attraverso l’esperienza delle persone, permette di costruire con più fiducia quello che sarà il futuro: capire la digitalizzazione, in questa prospettiva, è uno dei compiti delle università, chiamate da un lato a modificare proprie modalità antiche di secoli, dall’altro a formare professionisti in grado di gestire un mondo in sempre più rapida trasformazione.

L’incontro tra Orio Galli e Boas Erez vuole così fungere da preludio a due appuntamenti su questo tema che avranno luogo all’USI: il primo è intitolato “Dialoghi sulla/nella comunicazione digitale. Tre percorsi di ricerca” e sarà tenuto dal prof. Lorenzo Cantoni nell’ambito del ciclo “Arti del dialogo” (martedì il 10 aprile alle 17.30, aula A12), il secondo è il convegno #digitale21, organizzato dalle Accademie svizzere delle scienze con l’obiettivo di favorire un dialogo creativo e interdisciplinare sul tema della digitalizzazione tra gli attori dei settori dell’istruzione, della ricerca, dell’innovazione e dell’economia (12-13 aprile).

