Padre Ibrahim domani sarà a Lugano

Domani comincia il Longlake Festival e il primo giorno della settima edizione, mercoledì 28 giugno appunto, sarà marcato dal ritorno a Lugano di padre Ibrahim Alsabagh, organizzato, nell’ambito del Wor(l)ds Festival, in collaborazione con il Giornale del Popolo.

Il religioso, frate della Custodia di Terra Santa, che svolge il suo ministero ad Aleppo, porterà di nuovo in città la sua testimonianza della guerra siriana, dopo che l’anno scorso era già stato a Lugano, in particolare proprio per ringraziare la nostra testata per i fondi raccolti con la nostra colletta, alla quale i lettori hanno risposto versando finora circa 800.000 franchi.

L’appuntamento con padre Ibrahim al Longlake Festival, sotto il titolo di “Un istante prima dell’alba - Storie dalla Siria”, era inizialmente previsto al Boschetto Ciani, ma è stato spostato presso la Sala A del Palazzo dei Congressi a causa del cattivo tempo. Rimane invece inalterato l'orario: inizio previsto alle ore 18.30.

(Red)