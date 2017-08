Perde il controllo della moto e investe 2 operai

Avrebbero riportato ferite serie i due operai investiti da una moto mentre stavano lavorando a un muro a lato della strada cantonale a Lamone. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, attorno alle 15:30, nei pressi della farmacia.

Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, un motociclista, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del mezzo e, dopo aver sbandanto, è salito sul marciapiede investendo due operai intenti a lavorare ad un muro di cinta. Anche il motociclista, caduto in seguito a terra, è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano con tre ambulanze, un’automedica e il veicolo comando che, dopo ever prestato le prima cure ai feriti, li hanno trasportati al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto anche la Polizia Cantonale. Il tratto di strada è stato chiuso per permettere i soccorsi ed i rilievi da parte degli specialisti del servizio incidenti della Polizia.

(Red)