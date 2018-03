Per Picasso 6'500 visitatori in 8 giorni

Una partenza con il botto per la mostra al LAC, che potrebbe far raggiungere l’obiettivo prefissato dagli organizzatori in questi tre mesi di esposizione.

Lunghi serpentoni di persone verso le casse del LAC si sono creati grazie all’esposizione di Pablo Ruiz y Picasso. L’artista nato a Malaga nel 1881 ha superato, lungo le rive del Ceresio, le più rosee aspettative. "Non possiamo far altro che esserne felici: in soli otto giorni di apertura abbiamo accolto oltre 6.500 visitatori, circa 100 persone all’ora se calcoliamo gli orari di apertura. Picasso è molto attraente. Se faccio un calcolo a livello di incassi, in così poco tempo, abbiamo raggiunto i 40.000 franchi. Contando anche le entrate speciali come quella di San Giuseppe", ci dice Roberto Badaracco, responsabile del Dicastero cultura, sport ed eventi.

Una partenza con il botto che potrebbe far raggiungere l’obiettivo prefissato dagli organizzatori in questi tre mesi di esposizione: "Abbiamo messo l’asticella abbastanza in alto volendo arrivare a 50.000 entrate. I numeri per far meglio, stando ai primi dati, ci sono... ma, dobbiamo anche pensare che musei più grossi del nostro arrivano a 100.000 visitatori in un anno intero. Siamo comunque positivi e mi sembra che siamo riusciti a stimolare la curiosità delle persone". Il fermento che aleggiava prima dell’apertura si è dunque manifestato, anche per quanto riguarda le visite guidate: "Non ci speravamo ma proprio in quell’ambito siamo riusciti ad ottenere degli ottimi risultati. Inoltre, anche per quanto riguarda le iscrizioni delle scolaresche siamo rimasti a bocca aperta: sono 130 le classi che andranno nei prossimi tre mesi al LAC per vedere le opere di Picasso".

(mabo)