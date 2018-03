Polo sportivo cinese? "Per ora no"

Una delegazione sportiva cinese ha incontrato ieri il sindaco di Lugano Marco Borradori e il responsabile del Dicastero cultura, sport ed eventi Roberto Badaracco. Il gruppo, proveniente dalla prefettura di Wenzhou, che conta circa 9 milioni di abitanti, si è dimostrato molto interessato agli impianti sportivi, presenti e futuri, che si trovano sul territorio cittadino. Qualche dettaglio in più ce lo fornisce proprio Badaracco: «Da anni abbiamo un legame stretto con i cinesi, abbiamo per esempio un gemellaggio per quanto riguarda l’istruzione. Alcuni nostri ragazzi sono stati in Cina e i loro “colleghi” orientali sono venuti da noi. Quello di oggi è invece stato un incontro molto interessante per le varie associazioni sportive presenti nel Luganese».

Un Polo orientale?

Quando si parla di sport a Lugano il pensiero, inevitabilmente, va al futuro Polo sportivo e degli Eventi. Per sbloccare il progetto mancano ancora 300 milioni. La caccia ai privati, interessati a mettere soldi in questo importante tassello per la Città, è aperta. Gli investitori arrivano forse da Oriente? «Purtroppo devo dire di no. La delegazione ha voluto vedere il progetto di quello che verrà creato a Cornaredo. I nostri ospiti erano soprattutto interessati a capire come funziona il finanziamento tra pubblico e privato: loro sono abituati che è lo Stato a versare i soldi o a creare infrastrutture», ci spiega il municipale. Un giro turistico, però, non poteva mancare: «Hanno voluto vedere lo stadio, ma soprattutto hanno insistito per visitare la pista di ghiaccio della Resega. Sono rimasti molto colpiti. Loro hanno la squadra nazionale di hockey ma, chiaramente, non è uno dei loro sport preferiti. In futuro, però, chi lo sa?».

(MABO)