Quartiere Maghetti, quartiere di tutti

di Gabriele Botti

Accompagnando Riccardo Caruso all’interno del Quartiere Maghetti, si coglie immediatamente il senso di novità che caratterizza gli spazi di questo vero e proprio gioiellino incastonato in piena Lugano. Un gioiellino che negli ultimi mesi è stato oggetto di un profondo e ponderato restyling che nei prossimi giorni sarà portato a compimento, ma che già oggi si coglie perfettamente nei suoi tratti dominanti. Caruso è il direttore della Fondazione Maghetti, proprietaria degli spazi che per questo progetto (firmato dallo studio Arch. Luciano Giorgi) ha investito 6 milioni di franchi.

Tanti soldi con un obiettivo preciso: dare nuova linfa ed entusiasmo al quartiere. «La ristrutturazione – ci spiega Caruso – sarà ultimata a breve, nel totale rispetto dei tempi preventivati e in accordo con gli inquilini commerciali. Siamo davvero soddisfatti». A proposito di inquilini, va detto che anche qui ci sarà un discreto rinnovamento: a fronte di alcuni abbandoni, si prospettano diversi arrivi, alcuni dei quali ancora da perfezionare: «Siamo in trattative avanzate con un buon numero di interlocutori – continua Caruso – ma non vogliamo farci prendere dalla fretta, bensì scegliere con calma. La location merita il meglio. Uno dei nostri obiettivi è mantenere inalterata l’anima del quartiere, sia attraverso un restyling ragionato sia inserendovi degli attrattori e dei commerci che abbiano uno standard consono alle nostre aspettative. Non sto pensando ai grandi marchi - non siamo mai stati e mai vorremo essere la via Nassa - però puntiamo comunque alla qualità».

Caratteristica dominante del Quartiere Maghetti è sempre stata la diversificazione dell’offerta. Si prosegue su questa strada? «Assolutamente sì, è una nostra prerogativa. Anzi, dirò di più: vogliamo rafforzare ulteriormente questa connotazione. Non siamo uno shopping center, ma un luogo vivo, sorprendente, multiforme dove l’utente può trovare più servizi possibili».