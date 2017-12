Recuperata un'auto finita in un burrone

È stata recuperata questa mattina un'auto precipitata ieri pomeriggio in un burrone sulla strada che collega Sonvico a Madonna d'Arla. Il veicolo, con a bordo due anziani, era uscita di strada nell'affrontare una curva, probabilmente a causa del fondo stradale scivoloso a causa della neve. Come detto i due occupanti, a parte un grande spavento, non hanno riportato conseguenze fisiche nel sinistro.

Visto le avverse condizioni climatiche per il recupero del veicolo, una Suzuki immatricolata in Ticino, si è preferito attendere il giorno successivo con la luce del sole. La Polizia ha temporaneamente chiuso il tratto di strada per agevolare il lavoro del carro attrezzi della SCSS.

(Red)