Retata della polizia in una discoteca di Lugano

Nel locale c'erano di più persone rispetto alla capienza consentita, 270 invece di 200. Tre minorenni e 6 persone non in regola con la Legge federale sugli stupefacenti.

Più persone rispetto alla capienza consentita, 270 invece di 200, tre minorenni e 6 persone non in regola con la Legge federale sugli stupefacenti. È questo il bilancio della retata della Polizia cantonale, svolta in collaborazione con la Polizia comunale e le Guardie di confine, avvenuta questa notte, tra le 2 e 5, in una discoteca del centro di Lugano.

Durante l'operazione sono state controllate tutte le 270 persone, rende noto la Polizia. In considerazione di ciò, si specifica, si dovranno svolgere verifiche in merito al rispetto delle normative alla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear).

(Red)