Riapre il Minigolf a Lopagno

Da doemnica 29 aprile, condizioni meteorologiche permettendo, sarà infatti possibile tornare a giocare tra le sue dodici colorate piste del Minigolf di Lopagno presso la Fondazione San Gottardo.

Il Minigolf sarà aperto anche martedì 1. Maggio. Situato in un contesto sociale presso la Casa don Orione della Fondazione San Gottardo, il Minigolf permette ai suoi visitatori di passare qualche ora in compagnia svolgendo un’attività divertente e rilassante, ammirrando la vista panoramica sulla Capriasca e sul Ceresio.

Il Minigolf resterà aperto nei pomeriggi di mercoledì, sabato, domenica e dei giorni festivi, dalle 14 alle 18 e solo in caso di bel tempo. Sono possibili anche aperture straordinarie su richiesta e con anticipo, in particolare per gruppi e scuole.

