Riprende la marcia verso il nuovo stadio

di Giacomo Paolantonio

Non sempre va tutto liscio, ma l’importante è arrivare alla meta. Questo è l’obiettivo del Municipio di Lugano, che ha promesso urbi et orbi che entro il 2021 poserà la prima pietra del nuovo polo sportivo e degli eventi (PSE) a Cornaredo, per rispettare l’impegno preso con la Swiss Football League di realizzare uno stadio di calcio che sia adatto sia per la Super League e sia per ospitare partite delle coppe europee. Ma negli ultimi mesi c’è stato un passaggio che non è finito dove si sperava, anche se il Consiglio di Stato ci ha messo una pezza. Infatti alla fine di dicembre i Consigli comunali di Lugano, Canobbio e Porza hanno approvato in contemporanea dei messaggi municipali per adottare la variante di Piano Regolatore che riguarda il comparto del Nuovo quartiere di Cornaredo (NQC) e quindi anche il PSE. Tuttavia, benché siano passati tre mesi e i tempi siano strettissimi, non è stato ancora possibile pubblicare la variante per la consultazione pubblica.

Come ha spiegato al Giornale del Popolo il capodicastero Cultura, sport ed eventi di Lugano, Roberto Badaracco, «dei cittadini di Canobbio, in maniera alquanto inaspettata, hanno fatto ricorso contro l’approvazione del messaggio nel loro Comune, adducendo questioni formali e sostanziali, oltretutto su una parte del Nuovo Quartiere di Cornaredo piuttosto distante dallo stadio. Il Governo tuttavia ha appena deciso di dichiarare irricevibile il ricorso, che contro la ratifica da parte del Consiglio comunale ha poco senso. Fermo restando il diritto di ognuno di difendere i propri diritti, ciò ha avuto come risultato il ritardo della pubblicazione del PR dell'intero comparto.

Ora stiamo solamente aspettando che possa crescere in giudicato anche la ratifica di Canobbio. Il passaggio successivo, la pubblicazione del PR, sarà il vero banco di prova per l’intero progetto e ci conforta la celerità appena dimostrata dal Consiglio di Stato, specialmente qualora ci dovessero altri inciampi».