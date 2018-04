Ruspe ferme all’ex Hotel La Perla

Un ricorso sta bloccando l’abbattimento della struttura di Agno. L'edificio, dapprima chiuso per anni e infine distrutto da un incendio, nel frattempo è stato però messo in sicurezza.

di Giacomo Paolantonio

Potrebbe concretizzarsi in tempi non brevi l’abbattimento dell’ex Hotel La Perla di Agno, che sorge nei paraggi di Lugano Airport. La storica struttura, come si ricorderà, è rimasta chiusa per un periodo assai lungo e infine, ormai quasi un anno fa, è stata distrutta da un incendio che è sembrato fin da subito di origine dolosa e per il quale sono finiti sotto inchiesta quattro giovani residenti nel Luganese, alcuni dei quali minorenni.

A causa di quel rogo, il Municipio di Agno, temendo il rischio di crolli, ha intimato alla proprietà di rimediare alla situazione e, come anticipato da queste colonne, alla fine di ottobre è stata presentata all’Esecutivo una domanda per ottenere la licenza edilizia necessaria per l’abbattimento.

Tuttavia ieri l’imprenditore del settore dell’aviazione Dario Kessel ha rivelato sui social network che l’istanza in questione è stata oggetto di un ricorso inoltrato dal proprietario di un fondo confinante a quello dell’albergo. Com’è stato confermato al Giornale del Popolo anche da alcune fonti ufficiose, dunque è tutto fermo, benché si sottolinei come comunque l’area sia stata nel frattempo messa in sicurezza. Tuttavia lo stesso Kessel, con toni piuttosto amareggiati nei confronti del ricorrente, ha sostenuto che «la zona non è chiudibile ermeticamente». Dunque, a suo avviso, almeno moralmente, chi si oppone dovrà essere ritenuto responsabile di eventuali nuovi incidenti.