Sant'Elisabetta: 70 anni di accoglienza

Di Francesco Mirabella

Settant’anni e non sentirli! Li compie oggi l’Associazione Casa Santa Elisabetta, storica struttura ubicata in via Borromini a Lugano. Anni pregni di accoglienza assistendo ragazze madri, donne maltrattate e bambini con difficoltà sociali adattandosi al contesto della società. In occasione della ricorrenza la presidente dell’Associazione, Lisa Ciocco-Cavalleri, supportata dal comitato, ha deciso di promuovere un’iniziativa per valorizzare la storia della sua missione.

Excursus storico

Fondata da padre Aurelio Pometta di Lavertezzo nel lontano 1947, Casa Santa Elisabetta nacque in un’epoca in cui famiglia e società non accettavano la maternità fuori dal matrimonio. Padre Aurelio si adoperò per dare un rifugio sicuro a madri nubili in difficoltà e ai loro bambini e se ne occupò sino alla morte, giunta nel 1983, potendo contare sul sostegno dell’Opera serafica d’assistenza, un’istituzione caritativa, e sui rappresentanti degli ordini francescani e cappuccini della Svizzera Italiana. Le giovani donne accolte potevano partorire all’interno della casa, con la necessaria assistenza medico-sanitaria e, in seguito, contare sul sostegno morale e materiale sino a trovare una confacente sistemazione.

Una casa accogliente

Riconosciuta dal Cantone nel 1987 come istituto per casi sociali, Casa Santa Elisabetta si è progressivamente integrata nella rete sociale ticinese accogliendo madri vittime di violenza domestica, donne con problemi di dipendenza, casi psichiatrici e sociali. Aperta 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno, rimane l’unica struttura ad assistere madre e bambino e ad accompagnare questo nucleo familiare verso l’autonomia. La presa a carico è volta ad aiutare e valutare il ruolo genitoriale, a creare i presupposti per un’autonomia professionale e finanziaria della donna e progetti di affidamento temporaneo di minori a terzi.

I punti d’incontro

L’Associazione dispone di 34 posti, di cui 20 in internato per madri e bambini con difficoltà sociali, donne maltrattate o con problemi di dipendenza o psichiatrici, accoglie bambini da 0 a 6 anni senza i genitori. È riconosciuta e sussidiata dal Cantone, beneficiando, tra l’altro, di donazioni di privati ed enti pubblici. L’Associazione gestisce “L’Angolo”, uno spazio di ascolto per minori confrontati con la separazione dei genitori, su segnalazione delle preture; il “Punto d’incontro” a Bellinzona, Locarno e Lugano, spazi neutri dedicati agli incontri fra genitori non affidatari e figli, volti al recupero della genitorialità e sorvegliati da personale qualificato; “Casa Primula” a Chiasso, composta da 4 appartamenti per mamme e bambini provenienti da Santa Elisabetta e in transazione verso il percorso autonomo previsto ma che necessitano ancora di una situazione abitativa semi-protetta.

Valorizzare la storia

Per valorizzare 70 anni di storia, il comitato si è appoggiato all’Associazione archivi riuniti delle donne Ticino (AARDT), per realizzare un opuscolo commemorativo e la conservazione del fondo archivistico. Nei giorni scorsi, i documenti reperiti sono stati depositati presso l’AARDT a Massagno, dove saranno riordinati, catalogati e studiati. Attraverso la documentazione amministrativa del fondatore padre Aurelio e del comitato, opuscoli, corrispondenza, fotografie e altri materiali d’interesse storico saranno classificati in modo corretto e sarà, dunque, possibile restituire la storia di questa pioneristica iniziativa in un volume che sarà dato alle stampe in occasione del 75esimo anniversario della fondazione.

Il comitato

Il comitato è composto dalla presidente Lisa Ciocco-Cavalleri, dai membri dott. Ettore Battaglia, dott.ssa Cristina Bolognini, ing. Alessandro Bressan, avv. Ilaria Caldelari Panzeri, frà Martino Dotta e le signore Manuela Deyzel, Gabriella Felder e Claudia Genzoli. La direzione è affidata alla direttrice Sandra Castellano. Una struttura pioneristica, di forte importanza sociale, che rappresenta il volto migliore della solidarietà che alberga nel nostro territorio.