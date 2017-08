Sbanda e si ribalta sull'A2 a Gentilino

Avrebbe fortunatamente riportato ferite leggere, la giovane conducente di una Fiat immatricolata in Ticino protagonista di un incidente avvenuto attorno alle 17 sull’autostrada A2, in direzione nord all’altezza di Gentilino. La donna, per motivi da stabilire, avrebbe perso il controllo del veicolo che dopo aver sbandato si è rovesciato sul tetto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure alla ferita in seguito trasportata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto la Polizia Cantonale per i rilievi del caso. Il traffico in direzione nord è rimasto fortemente perturbato.

(Red)