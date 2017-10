Si aprono le porte della "nuova" Cattedrale

Sono state ufficialmente aperte le porte della nuova Cattedrale di Lugano. Poco dopo le 17 ha infatti preso il via la cerimonia d’inaugurazione dedicata alle autorità religiose, civili, politiche e militari, ai benefattori e alle maestranze che per anni hanno condotto il restauro e sostenuto i lavori. Tra le tante autorità, presente anche il Nunzio Apostolico da Berna Mons. Thomas Edward Gullickson.

Diversi gli interventi che si sono succeduti, durante la cerimonia, introdotti da don Italo Molinaro e alternati da alcuni intermezzi d’organo, che ha potuto finalmente tornare a suonare.

"Una comunità ecclesiale e un intero popolo hanno aspettato con trepidazione, curiosità e legittima impazienza questo momento", ha detto con entusiasmo il vescovo di Lugano, mons. Valerio Lazzeri, che, per la prima volta dalla sua nomina, domani celebrerà l’Eucarestia nella “sua” Cattedrale, che vuole tornare ad essere "davvero la casa del popolo di Dio, la dimora dove si celebra l’unità della Chiesa locale, raccolta attorno al suo vescovo. Qui torneranno ad accadere gli avvenimenti più qualificanti della nostra vita ecclesiale".

Un momento storico dunque, non solo per la Diocesi di Lugano, ma anche per tutta la Città e il Cantone intero, come hanno sottolineato nei loro discorsi il consigliere di Stato Claudio Zali e il sindaco di Lugano Marco Borradori.

Domani e domenica continueranno i festeggiamenti e le celebrazioni dedicati alla popolazioni e a tutti i fedeli.

