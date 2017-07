Si rompe la cannuccia nel Ceresio

(LE FOTO) A un solo giorno dalla posa, la simpatica mascotte del LongLake Festival di Lugano si è spezzata in tre parti.

Sfoglia la fotogallery

La cannuccia DrinkingLake, mascotte dell'edizione di quest'anno del LongLake Festival di Lugano, si è spezzata in tre parti. L'installazione, posata sul Ceresio solo ieri (mercoledì), non posata sul lago Ceresio a Lugano si è spezzata in tre parti. Pare che a provocare il danno abbiano concorso le acque del lago che si stanno ritirando dopo la piena della scorsa settimana dovuta al maltempo e le correnti.

(Red)