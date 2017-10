Sonde antinquinamento nella Roggia Scairolo

Ad averle posate è il Dipartimento del Territorio su proposta della Federazione ticinese per l’Acquicoltura e la Pesca per registrare la qualità delle acque.

Lungo la Roggia Scairolo sono state posate delle sonde per la registrazione in continuo di dati relativi alla qualità delle acque. A renderlo noto è il Dipartimento del Territorio (DT), specificando che questi dispositivi, installati anche su proposta della Federazione ticinese per l’Acquicoltura e la Pesca (FTAP) - permetteranno di rilevare in tempo reale eventuali anomalie e, in caso d’inquinamento, consentiranno di individuare anche l’area di origine dello stesso.

"Grazie alle sonde sarà così possibile aumentare la prontezza d’intervento degli enti preposti, nonché identificare con maggior facilità eventuali responsabilità", si precisa.

Questa nuova tipologia di monitoraggio fa parte di progetto pilota della durata di 6 mesi.

(Red)