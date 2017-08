Sottrasse 1,3 milioni, amministratore in aula

Negli scorsi giorni la procuratrice capo Fiorenza Bergomi ha rinviato a giudizio, dinanzi alla Corte delle Assise criminali di Lugano, un cittadino con doppia nazionalità svizzera e italiana di 64 anni domiciliato nel Luganese.

Nei suoi confronti si ipotizza il reato di appropriazione indebita ripetuta, per avere in più occasioni, fra il 2009 e il 2013, sottratto beni altrui per una cifra totale di circa 1 milione e 300 mila franchi. Egli è accusato inoltre di avere, nel 2015, falsificato o alterato documenti, e di avere conseguito in modo fraudolento nel 2009 una attestazione notarile falsa in relazione al prezzo di un immobile.

L'uomo è stato in carcerazione preventiva per un periodo di 6 mesi nel corso del 2016, e nel frattempo ha risarcito integralmente le vittime dei suoi raggiri.

(Red)