Spunta una pista pumptrack a Massagno

Da oggi, venerdì 6 ottobre, presso la parte bassa del Parco giochi Nosedo a Massagno, è agibile una nuova pista pumptrack da utilizzare con biciclette, bmx, monopattini, trottinette, skateboard e simili lontano dal traffico automobilistico.

Nel corso del 2016, tramite petizione, un centinaio di ragazzi delle scuole medie coadiuvati dall’animatore giovanile del Comune, avevano espresso il desiderio di avere sul territorio di Massagno uno skate park. Valutati gli spazi e i costi, è nata l’idea di realizzare una pista di pumptrack, struttura più flessibile e adatta al territorio.

La pista è composta da diversi elementi modulari intercambiabili tra loro, può essere modificata e adattata a seconda degli spazi disponibili. Il percorso è composto da dossi artificiali di diverse lunghezze e altezze, curve paraboliche e dune permettendo di andare in bicicletta, skate, monopattino e simili lontano dal traffico. L’attività su questa pista permette di allenare la muscolatura, la resistenza, l’equilibrio e i riflessi.

Rispettando alcuni requisiti di base (casco, protezioni, ecc.), la pista può essere utilizzata in sicurezza da chiunque lo desideri e a qualsiasi età, a partire dai 5 anni (i più piccoli accompagnati da un adulto), durante la fascia oraria 9.00-19.00.

Obiettivo del progetto è quello di creare un luogo di ritrovo per i giovani che permetta una sana attività sportiva all’aperto durante il tempo libero. Si tratta di una pista provvisoria, che rimarrà a Massagno per circa un mese, da provare e utilizzare in attesa che arrivi quella acquistata dal Comune di Massagno, la cui installazione definitiva è prevista per la primavera 2018 e il cui acquisto è in parte sussidiato dai fondi Swisslos e Sport-Toto del Cantone.

(Red)