Stadler AG farà il tram-treno

Aggiudicati. Saranno prodotti da una ditta elvetica, la Stadler Altenrhein AG, i convogli che sfrecceranno lungo la linea tram-treno del Luganese.

La commessa da 35,9 milioni è stata conferita con proceduta a incarico diretto.

Infatti è stato annullato il concorso che fu aperto nel 2013 dalle Ferrovie Luganesi SA, gestore della FLP, con cui intendeva selezionare cinque società che avrebbero potuto costruire dei convogli in sostituzione di quelli attuali sull’esistente tracciato ferroviario e sui nuovi percorsi tranviari per Manno e per il centro di Lugano.

Tra le favorite c’era anche la spagnola Caf.

(GPA)