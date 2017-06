A Taverne urge l'asilo

Il Municipio ha chiesto di stanziare 5,8 milioni per il secondo progetto, dopo che il primo fu bocciato in referendum, e ha messo in guardia su eventuali altri ritardi.

di Giacomo Paolantonio

Non esitarono a convocare anche la stampa, nel settembre del 2012, i contrari alla realizzazione della nuova scuola dell’infanzia di Torricella-Taverne, che poco dopo venne bocciata con un quesito referendario, la cui campagna fu caratterizzata da toni abbastanza accesi. In particolare venne stigmatizzato il progetto prescelto allora dal Consiglio comunale, ritenuto, secondo il comitato contrario, di proporzioni faraoniche, (costo 7 milioni di franchi), argomento che evidentemente fece breccia fra la popolazione di Torricella-Taverne, dato che il nuovo asilo fu respinto e non di misura, bensì con il 57% dei voti (579 «no» contro 416 «sì»), risultato avverso che vanificò un iter burocratico che partì nell’ormai lontano 2008. Quasi tre anni dopo il referendum, era il giugno del 2015 il Municipio di Torricella-Taverne ha chiesto di indire un nuovo concorso d’architettura per la scuola d’infanzia. Arriviamo a oggi e qui sta la novità, ovvero il Municipio, nei giorni scorsi, ha licenziato finalmente una nuova richiesta di credito, stavolta di 5,8 milioni di franchi, per realizzare (si badi bene) un altro progetto, denominato Tre Linee elaborato dallo studio Aldo Celoria di Balerna.

Le pressioni dell’ispettorato

Nella sua richiesta di credito, il Municipio non ha mancato di rendere partecipe il Consiglio comunale del fatto che ci sono state pressioni da parte dell’ispettorato per vedere realizzata la nuova scuola dell’infanzia, "sempre più insistenti". In particolare in un recente incontro, si è arrivati a ipotizzare la forzata chiusura delle sezioni della scuola dell’infanzia esistente non più a norma, se l’iter per la nuova sede non dovesse proseguire celermente.