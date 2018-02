Terremoto in miniera... per esercitazione

Si è tenuta in mattinata, presso la miniera d'oro "La Costa" di Sessa, un'esercitazione congiunta tra i militi della Croce Verde di Lugano e i pompieri della Città, insieme agli associati della struttura. In sostanza, i vari operatori presenti hanno dovuto reagire a un simulato terremoto durante una visita guidata nei cunicoli.

Gli obiettivi della mattinata erano quello di verificare il comportamento delle guide con un gruppo di visitatori in caso di eventi problematici e quello di applicare le tecniche di intervento da parte degli operatori per il salvataggio in un contesto decisamente particolare. Il tutto in vista della prossima apertura al pubblico della miniera.

(Red)