Torna "Villa Ciani 3D"

Villa Ciani riapre nuovamente le porte per cinque appuntamenti durante i quali sarà possibile visitare le sale del pianterreno con gli occhiali 3D. Le date previste, ogni primo sabato del mese, sono il 3 febbraio, il 3 marzo, il 7 aprile, il 5 maggio e il 2 giugno, dalle 10 del mattino fino alle 18 (ultimo accesso alle ore 17.30).

Il tour in realtà aumentata Tutta un’altra villa racconta la storia dell’edificio e dei suoi proprietari, Ciani e Gabrini, e permette ai visitatori di immergersi nell’atmosfera della Lugano ottocentesca in modo innovativo e divertente. La visita, della durata di 30 minuti, è adatta ai ragazzi dagli 8 anni ed è disponibile in italiano, francese, tedesco e inglese. Biglietto d’ingresso a 10 franchi per gli adulti e a 5 per i ragazzi. Si ricorda inoltre che per gruppi di almeno 15 persone, comprese le scuole, è possibile prenotare anche durante la settimana.

(Red)