Torpedone in fiamme sull'A2

Un torpedone ha preso fuoco poco prima delle 8 sull'autostrada A2, tra Rivera e la galleria del dosso di Taverne, in direzione sud.

In breve tempo il veicolo è stato completamente avvolto dalle fiamme. Sul posto i pompieri e la polizia Cantonale. L’autostrada A2 è stata chiusa in direzione sud.

Traffico sull'A2 e sulla Cantonale

A seguito dell'incendio del bus e dei conseguenti lavori di spegnimento delle fiamme e poi di sgombero, si sono formate lunghe code, che hanno raggiunto l'entrata autostradale di Bellinzona sud. L'A2, inizialmente chiusa completamente in direzione sud, è stata riaperta su una corsia intorno alle 9. A Rivera il raccordo autostradale in entrata resta invece ancora chiuso. Per questo motivo, ma anche perché in molti hanno dovuto scegliere un percorso alternativo, lunghe colonne si sono formate anche sulla strada cantonale a Rivera.

Altri due incidenti sull'A2 e a Rivera

E forse a causa delle code, altri due incidente sono avvenuti in mattinata in zona. Stando a ViaSuisse, infatti, a Rivera è avvenuto un tamponamento mentre c'è stato un altro sinistro sulle rampe del Ceneri, che hanno aggravato ulteriormente la situazione del traffico.

(Red)