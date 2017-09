Tradizioni svizzere in gioco a Bioggio

(LE FOTO) Tanti i presenti alla tenuta Bally per festeggiare in una veste particolare: quella elvetica. Grande successo di pubblico, presenti anche diverse autorità cantonali.

Dalla lotta svizzera, all'hornuss, dallo jodel agli sbandieratori, non è mancato niente quest'oggi a Bioggio per festeggiare in maniera tipicamente svizzera. Discipline che sono ben conosciute a Nord delle Alpi, ma che devono ancora farsi largo alle nostre latitudini.

La prima edizione dei Giochi tipicamente svizzeri è stata l'occasione giusta per poter conoscere e provare ad assaporare le tradizioni tipicamente alpestri. L'evento è stato promosso da Jürg Dräyer, titolare della ditta Cetra Alimentari Sa di Mezzovico, in occasione dei quarant’anni dell’azienda.

Tanti i grandi e piccini, appasionati e curiosi che hanno potuto assaporare non solo piatti tipici, ma anche musica in stile "rossocrociato". E tra coloro che si sono cimentati nel lancio della pietra, due ospiti d'onore: Paolo Beltraminelli e Norman Gobbi.

(Red)