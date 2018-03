Trasporto eccezionale di passerella

Si svolgerà questa notte tra il trasporto da Riazzino ad Agno e la posa della nuova passerella ciclopedonale di collegamento tra Agno e Muzzano, che costituisce un elemento essenziale per il percorso ciclabile alla foce del Vedeggio.

Il manufatto in CORTEN (acciaio patinabile) pesa circa 22 tonnellate, è largo 3.6 metri, alto 1.55 metri e lungo complessivamente 34.4 metri e verrà trasportato e posato in un unico elemento. Si tratta quindi di un trasporto eccezionale considerato le imponenti dimensioni. La scelta di realizzare il manufatto in un unico pezzo riduce sensibilmente l’impatto costruttivo necessario sul Vedeggio, luogo di messa in opera.

Il progetto dello Studio d’Ingegneria Borlini e Zanini SA in collaborazione con lo Studio Bonetti e Bonetti Architetti vince per il disegno pulito e semplice, l’utilizzo di materiali vivi come l’acciaio patinabile e il legno che si integrano perfettamente con la morfologia dell’intorno, riducendo al minimo l’impatto paesaggistico.

La passerella è stata progettata in materiale CORTEN, un acciaio dalla particolare caratteristica di auto creazione di un film superficiale, che lo protegge dalla corrosione. Questa peculiarità rende il materiale estremamente variabile nelle sue cromie durante tutto l’arco della sua vita, mutando al variare del dilavamento e dell’umidità, integrandosi e amalgamandosi perfettamente con il paesaggio naturale circostante. Proprio grazie a queste particolari proprietà, l’acciaio utilizzato è praticamente privo di costi di manutenzione.

(Red)