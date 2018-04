Travolto da un furgone un 81enne a Cassarate

Sono gravissime le ferite riportate da uno scooterista che questa sera si è scontrato con un furgone presso l'incrocio tra viale dei Faggi e via Campo Marzio

Ha riportato ferite gravissime l’81enne italiano domiciliato nel Luganese che questa sera è stato travolto a Cassarate da un’automobile, poco prima delle 19. L’uomo era alla guida del suo scooter quando, nei pressi dell’incrocio tra viale dei Faggi e via Campo Marzio, è sopraggiunto un furgone guidato da un 47enne svizzero anch’egli del Luganese. La dinamica è ancora da chiarire, ma il furgone è entrato in collisione con il motociclo che giungeva alla sua destra. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono giunti anche i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure al centauro lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale, dove lotta tra la vita e la morte.

(Red.)