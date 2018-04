Tre stelle al Monte San Salvatore

L’edizione 2018 della Guida Verde Michelin, vede quest’anno per la prima volta il Monte San Salvatore citato quale destinazione turistica 3 stelle. La prestigiosa distinzione è stata attribuita al “pan di zucchero luganese”, storica meta turistica e simbolo di Lugano per antonomasia, in funzione di nove parametri discussi e vagliati dalla squadra di esperti in rappresentanza degli editori e autori francesi.

La Guida Verde è una pubblicazione che fa parte di una collezione di guide turistiche fondata nel 1926 da Michelin, e mette l’accento sulla scoperta del patrimonio naturale e culturale delle diverse regioni. La Guida Verde Michelin permette di scoprire le migliori mete e le attrazioni selezionate, con siti turistici stellati idee e guide di viaggio. A dimostrazione che il San Salvatore gode di un elevato grado di conoscenza e un ottimo apprezzamento per la qualità della sua offerta di destinazione anche al di fuori dei confini cantonali, la rilevante distinzione attribuita è mirata e viene aggiornata ogni anno.

(Red)