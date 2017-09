"Troppo onerosa la ristrutturazione"

Così la rete degli Alberghi svizzeri per la gioventù spiega la decisione di chiudere, dopo 64 anni, l’ostello di Figino: "In alternativa c'è un'altra struttura simile a Savosa".

Come è ormai noto, dopo 64 anni l’Ostello per la Gioventù di Figino metterà fine alla sua attività al termine della stagione. Oggi la rete degli Alberghi svizzeri per la gioventù (ASG), di cui fa parte la struttura, spiega i motivi di tale decisione: "Le opere di profonda ristrutturazione previste nel breve termine costituiscono un motivo valido per chiudere l'albergo". Lo stato dell’edificio rende infatti necessaria una ristrutturazione completa che non può essere procrastinata ulteriormente: "Alla fine di riportare la casa e il parco a uno standard al passo coi tempi e con l’aspettativa con sicurezza antincendio, sarebbe imprescindibile un risanamento totale".

Nel comunicato stampa viene spiegato inoltre che nelle immediate vicinanze, a Savosa, si trova un altro ostello: "In qualità di organizzazione senza scopo di lucro dobbiamo soppesare con accuratezza ogni investimenti. In questo caso non possiamo giustificare gli onerosi interventi di fronte a tutti gli altri membri della rete", motiva Fredi Gmür, CEO di ASG, la decisione di chiudere l’attività a Figino.

Gmür è comunque convinto che "l’Ostello per la Gioventù Lugano-Savosa fornisce un’offerta top, si trova in uno stato straordinario e saprà colmare al meglio la lacuna che si verrà a creare".

L’offerta dell’Ostello per la Gioventù di Figino comprendeva 156 letti disposti in nove camere doppie, due triple, sette quadruple, cinque camere da sei, una camera da otto, tre da dieci e tre da dodici. L’ostello era amato in particolar modo da famiglie e scolaresche per il grande parco, i due prati, il valore della casa patrizia, la varietà nella scelta delle camere da letto e il campo di bocce. La chiusura dell’attività avrà come conseguenza anche la perdita di alcuni posti di lavoro. Nel limite del possibile, i collaboratori saranno integrati nelle altre strutture.

(Red)