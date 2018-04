Tutti pazzi per l'HCL

Ecco come vivono i volti noti della politica queste ore spasmodiche in attesa della finale di stasera. È infatti partito il conto alla rovescia per l’ultimo scontro contro i Lions.

Sta crescendo spasmodicamente a Lugano l’attesa per la finale dei playoff tra l’Hockey Club Lugano e gli ZSC Lions, che deciderà l’esito della stagione 2017-18 della massima lega. È infatti dal lontano 2006 che la squadra cittadina non riesce a vincere il campionato, benché l’HCL vanti un palmarès di tutto rispetto, con sette titoli svizzeri già vinti, soltanto uno in meno rispetto agli avversari di questa fase finale della stagione, che si chiuderà proprio questa sera alla Resega, dove i volti noti della politica luganese si fanno vedere spesso e volentieri.

Tra i più attenti alle sorti dell’HCL c’è sicuramente Karin Valenzano Rossi. «Sono tesserata ed è una passione che mi ha trasmesso in particolare mio marito, anche alle nostre figlie», ha spiegato la capogruppo PLR in Consiglio comunale. «Non manchiamo mai alle partite in casa, compatibilmente con i nostri impegni. Sono cresciuta praticando la ginnastica ritmica e perciò sento particolarmente questa attesa e penso che, se la squadra si dimostrerà compatta, ci saranno tutte le premesse per una grande finale e per un’ottima stagione anche l’anno prossimo».

Tra gli sportivi, in Consiglio comunale, c’è anche il capogruppo PPD, Michel Tricarico, ex centometrista e anch’egli tifoso sfegatato del Lugano. «Il titolo in Città manca da troppo tempo, perciò spero con tutto il cuore che i nostri ragazzi ce la facciano, Fazzini in primis, che quest’anno ha dimostrato davvero di essere un grande. Ma tutti si sono dimostrati all’altezza della situazione, perché altrimenti in finale non ci si arriva».

Ma nel Consiglio comunale di Lugano non ci sono solamente sostenitori dell’HCL. Per esempio il capogruppo dell’UDC, Tiziano Galeazzi, è tifoso dell’Ambrì-Piotta. «Ma mi auguro assolutamente che l’HCL vinca questa finale, perché siamo tutti ticinesi e tutti amanti dell’hockey. È uno sport che ho seguito fin da bambino e il mio beniamino è sempre stato il biancoblù Tiziano “Titi” Gagliardi, che è un mio parente. Guardando ai campioni di oggi, ci sono sicuramente dei giocatori del Lugano che, se potessi rubare, vedrei bene nelle file dei leventinesi, in particolare un bravo attaccante come Linus Klasen», ha concluso il democentrista.

Qualche tifoso dell’Ambrì-Piotta c’è anche in Municipio. Ma anche il biancoblù Michele Bertini ha sostenuto che «questo Lugano così bello e avvincente merita assolutamente di vincere. Da ex capodicastero sport ho vissuto intensamente la festa per la promozione in serie A del Lugano Calcio ed è stata un’esperienza bellissima, che sarebbe fantastico ripetere».

Ma nell’Esecutivo abbondano i supporter dell’HCL, tra cui il capodicastero Sviluppo territoriale, Angelo Jelmini. «In famiglia siamo tesserati e lo è anche il mio studio. Io purtroppo sarò oltregottardo per degli impegni, ma sono molto affezionato alla squadra e sono grato ai progressi della tecnica che mi permetteranno di seguire la partita sul mio iPad, anche in treno. D’altronde sono del parere che vinceremo sicuramente e l’anno prossimo mi aspetto che i playoff vengano vinti in quattro gare. Infatti quest’anno sono rimasto impressionato dal collettivo e non solamente da alcuni giocatori, e mi auguro che questa amalgama permanga», ha concluso il municipale.

Dello stesso parere è anche proprio il capodicastero cultura, sport ed eventi, Roberto Badaracco, secondo il quale «non possiamo assolutamente sbagliare, dopo che c’è già stata una grande rimonta contro il Bienne. Infatti queste vittorie epiche hanno un profondo impatto sull’immaginario dei giovani, che si esaltano e si appassionano. Abbiamo proprio bisogno di nuove leve per poter confermare Lugano ai massimi livelli come oggi, non solamente nell’hockey, ma in tutti gli altri sport», ha concluso Badaracco, che in queste ore sta valutando come la Città potrà festeggiare l’eventuale vittoria, con il coordinamento del direttore dicastero sport, Roberto Mazza, una persona peraltro assai addentro alle vicende del club. «Queste ore di trepidazione mi portano alle mente momenti belli, ma anche tristi. Sono stato team manager dell’HCL e sento ancora vivo il ricordo di quando perdemmo in casa la finalissima del 2001 proprio contro i Lions». Ora, fatti tutti i dovuti scongiuri, ha aggiunto Mazza, «siamo coscienti del fatto i tifosi vorranno stare vicini alla squadra e l’idea per ora è quella di concentrare la festa il più possibile alla Resega», ha concluso il direttore.