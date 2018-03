Tutto pronto per la Walking Lugano 2018

"La Raiffeisen Walking Lugano non è solo un appuntamento sportivo, ma è soprattutto un momento di socializzazione molto importante", così si è espresso Roberto Badaracco, responsabile del Dicastero cultura, sport ed eventi della Città, durante la presentazione dell’edizione 2018, che si terrà per la dodicesima volta il prossimo 8 aprile.

"È una gara che si è consolidata nel tempo – ha precisato il municipale –, diventando il vero evento che apre la stagione degli eventi sportivi primaverili del Luganese".

Una gara che sta dunque a cuore, non solo alle istituzioni, ma anche ai partecipanti: "Di fatto è entrata nel tessuto sociale della cittadinanza, in molti non vedono l’ora di questo appuntamento e non se lo lasciano sfuggire. Una manifestazione che fa bene al corpo, all’anima e alla mente, in cui si possono incontrare giovani e meno giovani. In questo modo si formano dei rapporti umani che a volte durano anche nel tempo".